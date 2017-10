Hausach Südafrika-Vortrag in der Stadthalle

Highways, Staubpisten und verborgene Elefantenpfade führten ihn hinaus zu subtropischen Stränden an der Garten-Route, ins wilde Buschland der Karoo sowie zu den ursprünglichen Dörfern in der Wild Coast und den Drakensbergen. Dabei erfuhr der Abenteurer immer wieder südafrikanische Gastfreundschaft, ob beim König der Venda, im Township Soweto oder bei den Buschmännern in der Kalahari.