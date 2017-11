Neuweiler Sonne-Mond-Sterne-Haus wird saniert

Tobias Rehder, Schreinermeister und Geschäftsführer von "Türenmann Stuttgart" interessiert sich für das Gebäude. Im Frühjahr stellte er dem Gemeinderat sein Sanierungsvorhaben für das als Kulturdenkmal eingestufte Fachwerkhaus vor. Das Gremium entsprach seiner Bitte um einen Zuschuss in Höhe von 200 000 Euro – einem Viertel der kalkulierten Gesamtsumme der Sanierung – in Form einer Absichtserklärung, einem so genannten "Letter of intent".