Lokales Nach Mafiosi: Neustart beim FV 08

Rottweil. Die Erleichterung und die Vorfreude auf den neuen Schwung im Stadion-Restaurant ist allen Beteiligten anzumerken: Die Funktionäre des Rottweiler Fußballvereins haben mit Martina und Matteo Sanseverino zwei neue Pächter gefunden, die in der Gastronomie bereits einen Namen haben. Seit 1994 wohnen sie in Rottweil und führten früher die familienbetriebene Pizzeria "Delfino" in der Oberen Hauptstraße mit. 2006 übernahmen Martina und ihr Sohn Matteo dann den Kapuzinerhof in Villingen und leiteten ihn zehn Jahre lang. "Der Pachtvertrag dort ist zu Ende gegangen und wir sind froh, dass sich das jetzt so ergeben hat und wir wieder in Rottweil sind", sagt Matteo Sanseverino.

"Da Martina – ihr Ristorante am Stadion", heißt die Stadion-Gaststätte künftig. Mit dem neuen Namen wurde auch optisch einiges verändert und renoviert. "Man soll gleich sehen, dass es hier jetzt neu losgeht", sagt die neue Chefin.

