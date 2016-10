Löffingen Zwei Kammersieger in der Familie

Löffingen. Das Handwerk sucht händeringend nach Lehrlingen. Doch bei vielen jungen Menschen ist die Ausbildung in einem Handwerksberuf nicht populär. Dem widersprechen die Knöpfle-Jungs Erik und Cedrik, die sich beide nach ihrem Abitur für das Handwerk entschieden haben. Die Perspektiven hier sind groß, so unterrichtet Erik heute am Ausbildungszentrum.