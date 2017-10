Löffingen Zwei E-Autos startklar

Zwei Autos stehen an der Stromtankstelle hinter der Löffinger Tourist-Information. Die Nutzung ist denkbar einfach. So bedarf es lediglich einer einmaligen Registrierung unter www.hochschwarzwald.de/carsharing. Dafür benötigt man einen Führerschein und eine Kreditkarte. In der Tourist-Information stellen die Mitarbeiter einen Lap-ID-Chip als Aufkleber zur Verfügung. Dieser Chip wird auf den Führerschein geklebt und kostet einmalig 19 Euro. Mit diesem Chip lässt sich das Auto für den reservierten Zeitraum schlüssellos öffnen und schließen. Die BMW i3 stehen in Löffingen, am Rathaus Eisenbach, Tourist-Info Grafenhausen, Bahnhof Hinterzarten, Kirchplatz Lenzkirch, Tiefgarage Kurhaus Schluchsee, P+R Parkplatz Bahnhof Titisee, Busparkplatz beim Dom in St. Märgen, Tourist-Information Todtnau, und in Ühlingen-Birkendorf am Hotel/Restaurant Posthorn.

Im Internet gibt es einen Nutzerguide (auch in Englisch). Die E-Autos sind ein Angebot für die Touristen, die an den Ladesäulen auch ihr eigenes Elektroauto aufladen können, aber auch für die Einheimischen. Die Fahrzeuge können stundenweise (6,90 Euro) oder für eine Tagespauschale für 49 Euro gemietet werden. "Sie können zehn Tage vor Fahrantritt gebucht werden", informiert Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke.

Im Hochschwarzwald stehen aktuell an 14 Standorten 25 E-Autos mit einer Reichweite bis zu 200 Kilometer, laut Herstellerangaben.