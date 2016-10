Löffingen Zur Schwerpunktgemeinde ernannt

Sowohl Bürgermeister Josef Matt als auch sein Stellvertreter Armin Hasenfratz bedauerten, dass im April dieses Jahres die Förderung von 30 Prozent bei Modernisierungs-Maßnahmen drastisch gekürzt wurden, mit Deckelung auf 20 000 Euro pro Wohnung und 100 000 Euro pro Projekt. Mit diesen Vorgaben kam die Gemeinde gut zurecht. Nun gebe es nur noch zehn bis 15 Prozent und die Förderung sei für das Land nicht verpflichtend. Es gebe keine Garantie und keinen Rechtsanspruch. Die Gemeinde hätte deshalb keine Planungssicherheit, bedauert Armin Hasenfratz. "Ich finde dies auch nicht toll, doch das Land muss sparen. Die schwarze Null muss spätestens 2020 stehen", erklärte Reinhold Pix. Das Land sei durch die vielen gigantischen Aufgaben in einer prekären Situation. Allerdings möchte er sich – zusammen mit seinem Kollegen Patrick Rapp – im Arbeitskreis für die Sonderstellung (Einzelfall-Entscheidung) der Gemeinde Friedenweiler einsetzen, um an die 30 Prozent Förderung zu kommen. Die Kommunalpolitiker hatten für den Landtagsabgeordneten ganz konkrete Beispiele einer notwendigen Förderung, die nach den neusten Richtlinien nicht mehr möglich wären. Als besonders förderungswürdig und beispielhaft im ländlichen Raum hatte Bürgermeister Matt das ehemalige Schul- und Rathaus in Friedenweiler zur Hand. Der jetzige Eigentümer versuche, hier Wohnraum zu schaffen, was gerade auch für Besucher der Klinik Friedenweiler sinnvoll wäre. Die notwendigen Investitionen betragen laut Matt 180 000 Euro. Bei der bisherigen Förderung von 30 Prozent wäre die Modernisierung möglich, bei 15 Prozent leider nicht. "Ein Beispiel der Fehlentwicklung in den Förderrichtlinien", argumentierte Matt.