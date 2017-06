Löffingen Zum Nudelfest gibt’s sogar schulfrei

Löffingen-Bachheim. Der Gedenktag Peter und Paul und somit das Patrozinium sowie Nudelfest sind für jeden Bachheimer ein großer kirchlicher und weltlicher Feiertag, der immer am 29. Juni, egal auf welchen Wochentag dieser fällt, gefeiert wird. Von Kindesbeinen an ist man in der Dorfgemeinschaft mit dabei. In diesem Jahr werden nicht nur die Grundschulkinder der Schule Bachheim/Unadingen, sondern erstmals auch die Vorschulkinder vom Kindergarten Unadingen teilnehmen. Die Kinder haben an diesem Tag schulfrei. Auch viele berufstätige Erwachsene reichen für das Nudelfest Urlaub ein.