Löffingen Zuführungsrate steigt

Das geht aus den Eckdaten des vorläufigen Jahresabschlusses 2016 der Stadt Löffingen hervor, die Stadtkämmerer Artur Klausmann dem Gemeinderat vorstellte. Im Vermögenshaushalt, so Klausmann, überstiegen die Einnahmen die Ausgaben um 892 000 Euro. Dieses Plus kommt dem Rücklagenkonto – sprich: den liquiden Mitteln – der Stadt zugute. Die Rücklagen beliefen sich Ende 2016 auf gut 4,06 Millionen Euro – ein, wie Artur Klausmann meinte, "gutes Polster".

Während also im städtischen Haushalt die Finanzierung von Investitionen über Eigenmittel gewährleistet ist, stellt sich die Situation bei den Eigenbetrieben Stadtwerke und Abwasser anders dar. Dort muss in einzelnen Betriebszweigen zum Ausgleich von Deckungslücken zur Finanzierung des langfristigen Anlagevermögens auf Fremdmittel zurückgegriffen werden. Wie der vorläufige Jahresabschluss für die Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasser ausweist, hat der Betriebszweig Bäder im Jahr 2016 einen Verlust von 424 000 Euro eingefahren, während die Betriebszweige Stromversorgung (373 000 Euro), Wasserversorgung (74 000), Nahwärme (18 000) und Blockheizkraftwärme (73 000 Euro) sowie der Eigenbetrieb Abwasser (99 000 Euro) in der Erfolgsrechnung Gewinne verzeichnen. Der Überschuss aus dem Bereich Abwasser wird eingesetzt, um Verluste aus den Vorjahren auszugleichen.

Investitionen im Gesamtwert von rund 2,88 Millionen Euro haben die beiden Eigenbetriebe im vergangenen Jahr getätigt. Davon entfielen 69 000 Euro auf den Betriebszweig Stromversorgung, 666 000 auf die Wasserversorgung, knapp 1,4 Millionen auf die Nahwärme, 10 000 Euro auf die Blockheizkraftwerke, 19 000 auf die Bäder, 232 000 auf den Betriebszweig Breitband und 489 000 Euro auf den Eigenbetrieb Abwasser.