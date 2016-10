Löffingen Zepter aufgenommen

Im Frühjahr sollen sogar neue Attraktionen hinzukommen, wie etwa ein Klettergarten. Auch die Indoorhalle "Kinderparadies" werde mit neuen Gerätschaften ausgerüstet. Die Halle wurde in den vergangenen Wochen von Grund auf gereinigt. Im Restaurant sorge ein ausgebildeter Koch mit seinem Team für ein frisches und abwechslungsreiches Speisenangebot. Außerdem gebe es Kaffee und Kuchen. In den Weihnachtsferien werden die Kinder täglich im weihnachtlich geschmückten Kinderparadies von Kinderliedermacher Jürgen Fröschle unterhalten. Im Gepäck ist eine Minidisco. Ronny Balloni bietet den Kleinen Mitmachzauber und bastelt Ballonfiguren. Außerdem präsentiert die Hohenzollerische Puppenbühne ihr Kasperletheater. Daneben können sich die Kinder in einer neuen Hüpfburg, im nostalgischen Kinderkarussell, auf der neuen Superrollenrutsche und auf Bobby Cars und anderen Spielgeräten amüsieren. Geplant ist ein Kinderkino. "Im Programm ist für alle etwas dabei", betont Reichle.

Derzeit sind im Schwarzwaldpark über 300 Tiere zu beobachten. Dazu gehören Wildschweine, Damwild wie Hirsche, Minikängurus, Berberaffen, Wölfe und mehr. Abwechselnd finden Fütterungen statt. "Ab Frühjahr ist wieder eine Falkenshow geplant", informierte Parkbesitzer Reichle von seinen neuen Pläne. Bisons wird es aufgrund der Vorkommnisse im Sommer – und aufgrund der mangelnden Attraktivität für Kinder nicht mehr geben. Im Fokus ist stattdessen einen Streichelzoo.

Neu ist auch, dass der Eintrittsbereich mit Kasse, vom Hotelbereich getrennt ist und an die Indoorhalle verlegt wurde. In den Herbst- und Weihnachtsferien ist der Park täglich geöffnet.