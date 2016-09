Löffingen Zaubersport lockt nach Löffingen

Löffingen (gb). Den Black-Forest Quidditch Cup sicherten sich die Blaubärte des weißen Teams. Quidditch ist die seit Harry Potter wohl bekannteste Sportart in der Zauberwelt. Waren es bei der Premiere im vergangenen Jahr schon 35 Spieler, so reisten jetzt gleich doppelt so viele "Besensportler" in das Baarstädtchen. Die weiteste Anreise hatte Silva, sie kommt aus Mexiko.

Die fünf Mannschaften, die in tollsten Verkleidungen versuchten die Bälle durch die Torringe in der Luft zu werfen, um den "goldenen Schnatz" zu fangen, boten ein ganz besonderes Spektakel und wurden von den Zuschauern frenetisch angefeuert. Bob Thinies und Adrian Schleeh, Kapitän der deutschen Quidditch-Nationalmannschaft, beide von den "Black Forest Bowtuckles" aus Freiburg, haben zusammen mit "Sissis Erben" aus Villingen und Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke die guten Sportanlagen im Baarstädtchen für den Deutschland einzigartigen "Black Forest Quidditch Cup" ausgesucht.

Gespielt wird in gemischten Teams. "Diese Toleranz haben wir einigen alteingesessen Sportarten voraus", so Schleeh. Die Spieler aus Deutschland, Österreich, Slowenien, Luxemburg und Finnland hatten auf jeden Fall großen Spaß und die Zuschauer noch mehr. "Da möchte man am liebsten gleich mitmachen", freuen sich Alisa, Stella, Helena, Carina, Lea und Mareike aus Neustadt. Und sie konnten, ebenso wie die Mädchens aus Schramberg, die im Outfit der magischen Harry-Potter-Pflanze Alraune erschienen, in der Pause das Spiel selbst ausprobieren.