Löffingen Zahlreiche Ehrungen

Die SKVH-Ehrung in Silber für 20 Jahre ging an Andy Schiesel (SKV Bachheim), Silke Gantert (SKV Bonndorf), Alexander Müller (KCH 90 Eisenbach), Petra Kaltenbach (KSV Hölzlebruck) und vom SKC 85 Löffingen Walter Löffler, Alexander Münzer und Florian Schwanz. Die SKVH-Urkunde für zehn Jahre ging an Karl Friedrich (KSC Dittishausen) und Rafael Dias Cardoso (SKC Titisee-Hinterzarten).