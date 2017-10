Löffingen Zahl der katholischen Christen im Rückgang begriffen

Löffingen. Nicht nur das Erzbistum Freiburg schrumpft, sondern auch das Dekanat Neustadt und die Seelsorgeeinheit Löffingen. Erfreulich dagegen Lebendigkeit welche in der Seelsorgeeinheit Löffingen gelebt wird.

Kirchenaustritte scheinen ein bundesweiter Trend zu sein. So rutschte das Erzbistum Freiburg im Jahr 2016 nach 13 219 Austritten auf Platz drei zurück. Mit 1 877 007 Katholiken zählt die Erzdiözese immer noch zu den mitgliederstärksten Bistümern. Auch im Dekanat Neustadt mit den Seelsorgeeinheiten Löffingen, Friedenweiler, Titisee, Dreisamtal, St. Märgen-St. Peter und östlicher Hochschwarzwald hat sich die Katholikenzahl um 265 verringert. Die Statistik zeigt derzeit 35 943 Katholiken.

4862 Katholiken lebten 2016 in der Seelsorgeeinheit Löffingen. Die Seelsorgeeinheit Löffingen hat 2016 ein Minus von 59 Katholiken zu verzeichnen, wobei es lediglich 21 Austritte gab, im Jahr 2015 gab es 20 Austritte. Insgesamt mussten 46 Katholiken – im vergangenen Jahr waren es 32 – zu Grabe getragen werden. Erfreulicherweise gab es auch einen Neueintritt und eine Wiederaufnahme. In der Kirchengemeinschaft St. Michael in Löffingen – hier kommen auch Dittishausen und Seppenhofen dazu – leben derzeit 3016 Katholiken, dies entspricht einem Minus von zehn Personen. Das größte Minus gab es in Unadingen mit 22 Katholiken, die Zahl liegt nun bei 790. Bachheim verzeichnet 275 (288), Göschweiler 362 (368) und Reiselfingen 419 (427).