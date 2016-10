Löffingen Wunschkonzertpremiere in Bachheim

Eine Herausforderung der besonderen Art für beide Vereine. Zum einen ist es der Platz, zum andern die entsprechende Lautstärke, zwei Komponenten, welche bei den zwei Schlussauftritten ins Gewicht fallen. Damit auch alles stimmt, wird im Lauf dieser Tage noch gemeinsam geprobt.

Zum Abschluss eines vielversprechenden und anspruchsvollen Konzerts haben sich die beiden Musikleiter ein echtes Zuckerl einfallen lassen. Aus der relativ geringen gemeinsamen Literaturauswahl werden die Sänger und Musiker den Gefangenenchor aus Verdis Oper Nabucco und "Gabriella's Säng" aus dem schwedischen Musikfilm "Wie im Himmel" aufführen. "Ich will spüren, dass ich lebe" heißt es in diesem berührend kraftvollen Song. Lebensglück, Freude an der Musik – all dies wird der Konzertabend bringen.

Dabei geht Dirigent Tobias Völklein mit dem 26-köpfigen Chor durch verschiedene Zeitepochen, von der romantischen Wiener Klassik bis hin zu modernem Liedgut, wie zu Robbie Williams mit einem Abstecher ins Herzen Afrikas. Durch das gesangliche Programm wird Tanja Stockburger führen, am Klavier begleitet der Sänger Markus Schmid.