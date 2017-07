Löffingen Wohnmobile sind in der Gemeinde bald willkommen

Derzeit liefen zahlreiche Baumaßnahmen, wie Ortsvorsteher Helmut Wölfle bekannt gab. Darunter auch n für das Breitband in Dittishausen. Der erste Abschnitt führt vom Appartementgebäude über die Taborstraße, Untere Dorfstraße, Römerweg und den Turnäckerweg bis in den Parkweg. Ortschaftsrätin Annette Hilpert wies auf die beschädigte Scheibe am Alemannengrab hin. Hier möchte man sich mit Eberhard Müller in Verbindung setzen, um eine andere Lösung zu finden. Petra Vetter wies auf die angebrachte Gedenktafel bezüglich des Flugzeugabschüssen hin.