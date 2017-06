Löffingen Wissenswertes rund ums Städtle

Rund ein halbes Jahr dauerte die Vorbereitung, nun wurde die neue Bürgerbroschüre in einer Auflage von 5000 Stück gedruckt und wird demnächst an alle Haushalte verteilt werden.

"Erfreulicherweise belastet das Löffinger Informationsheft den städtischen Finanzhaushalt nicht, denn dank der Inserate konnte das Heft ohne Kosten erstellt werden", freute sich Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke. Der Rundgang durchs Städtle und die Ortsteile informiert über die Verwaltung, Wirtschaft, Freizeit und Kultur. "Ziel ist die Vielfalt der Stadt zu präsentieren", erklärt Bürgermeister Tobias Link und hier habe das Baarstädtchen einiges zu bieten. Die Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Schulsozialarbeit, das Altenpflegeheim, die Seniorenwohnanlage oder Sozialstation lassen alle Generationen hier zu Hause sein. Die Infrastruktur für das Gewerbe, den Einzelhandel und Dienstleister spricht ebenso für sich wie der Umweltgedanke. Dies zeigt sich in der regenerativen Strom- und Wärmeversorgung der Stadt. Punkten kann Löffingen auch mit einem historischen Stadtkern, als Fair Trade-Stadt, eine Gemeinde mit drei Bädern, mit modernen Sport- und Freizeitstätten, einer Stadtbücherei mit Vorzeigecharakter, einer aktiven Stadt- und Ortsteilentwicklung und als Ort einer vielfältigen Kultur.

Das Vereinsleben mit den über 100 Vereinen zeigt das große Bürgerengagement, welches zur bunten attraktiven Gemeinde beiträgt. Informativ ist das Stichwortverzeichnis mit den Ansprechpartnern in der Stadtverwaltung, der Rubrik was erledige ich wo und die Dienste für Löffingen. Die Gemeinderäte und Ortsvorsteher sind mittels Foto nun auch "sichtbar". Informativ sind die Baugebiete in Löffingen und den Ortsteile dargestellt, welche die Stadtentwicklung untermauern.