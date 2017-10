Löffingen Wilde Wälder kommen erst 2018

Dem Schwerpunkt Musikkabarett wäre man in diesem Herbst mit dem Auftritt der Wilden Wälder gerne gerecht geworden. "Bedauerlicherweise gab es im Vorfeld zu wenig Resonanz und kaum Kartenverkauf", bedauerte Glod, als er darüber informierte, dass die Gruppe schweren Herzens die Veranstaltung am Samstag nun auf das Frühjahr 2018 verschieben werde. "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben" und so können sich die Besucher nach dem diesjährigen Auftritt von Marianne Schätzle, dem Merkel-Double, der Karibischen Nacht und der erfolgreichen Krimilesewanderung im kommenden Jahr auf die Musik-Comedy freuen. Die vier Wilden Wälder, die im schwarzen Outfit ganz harmlos aussehen, rocken die Bühne und sind vier Hochschwarzwälder Naturtalente.