Löffingen Wie die Welt im Jahr 2050 aussieht

Mit der Narrenversammlung heißt es auch in Löffingen "s’ghot degege".

Löffingen. Das Motto der Fasnet 2017 "Narre saget’s is vorus, wie sieht Welt 2050 us" haben die Laternenbrüder bereits traditionell am 11.11. um 11.11 Uhr am Hexenbrunnen verkündet. Der Blick in die Zukunft zeigt auch, wie anpassungsfähig und flexibel die Löffinger Narren sind. Aufgrund des Rathausumbaus wird es deshalb während der närrischen Tage einige gravierende Veränderungen geben.

Kinderball: Der Schmotzige Dundschdig zeigt im Baarstädtchen die Besonderheit, wenn die 20-er auf die Laterne vereidigt werden. Auch das Fasnetschauspiel am Maienländer Tor von Matthias Wider vor dem Hemdglunkerumzug ist ein Alleinstellungsmerkmal. Nun wird es eine weitere Neuerung geben, die dem Narrensamen vorbehalten ist. Erstmals werden die Burgkeiler am Schmotzige Dundschdig um 10.15 Uhr in der Tourist-Information einen Kinderball anbieten. Auch die Schülerbefreiung hat eine Bereicherung erfahren, "wir freuen uns, dass die beiden Rektorinnen hier mitziehen", erklärt der Narrenvater.