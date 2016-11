Löffingen Wichtige Geldquelle

Am morgigen Samstag findet der achte Nachtflohmarkt in der Bürgerhalle statt. Während im Bürgersaal unten Ware angeboten wird, serviert der Tierschutzverein bereits ab 12 Uhr ein leckeres Mittagessen auf der Empore, später Kaffee und Kuchen sowie ein Abendessen. In den Reihen der Mitglieder gibt es Köche und Hobbyköche, die für Köstlichkeiten sorgen. Die Kuchen und Torten sind ebenfalls alle selbst hergestellt.

Ein weiteres Höhepunkt ist die große Tombola. "Jedes Los gewinnt", verspricht die Vorsitzende Carola Hannes. Es locken schöne Sachpreise. Jeder Cent komme den Tieren zugute. Das Tierheim ist voll, vor allem mit Katzen. Die Tiere benötigen nicht nur mehrmals täglich Betreuung. Während die Tierschützer alle ehrenamtlich im Einsatz sind, wird dringend Geld für Futter, Tierarzt und den Unterhalt des Tierheims mit Quarantänestation benötigt.

Auch beim Nachtflohmarkt wird so die Kasse wieder gefüllt. Am 19. und 20. November gibt es wieder den Weihnachtsflohmarkt im Tierheim.