Löffingen Wettklöpfen wird attraktiver

Der Fuhrmannstag – ein Höhepunkt der Region – ist zweigeteilt. Während der Umzug sich immer größerer Beliebtheit erfreut, für das kommende Jahr sind schon 27 Gruppen angemeldet, nimmt die Resonanz beim Wettklöpfen stetig ab. "In den letzten Jahren stellten sich gerade einmal fünf bis sieben Erwachsene diesem Wettbewerb", erklärte Ludwig Speth, in Glanzzeiten waren es bis zu 50 Wettklöpfer. Im kommenden Jahr soll dem Wettklöpfen durch ein "Gaudi-Klöpfen" im Freistil neuen Schwung gegeben werden. Es wird also nicht mehr in den verschiedenen Klassen um die Pokale geklöpft. Dafür werden die Erwachsenen je nach Klöpfer-Anzahl mit Preisen bis zur Geißenmilch belohnt. Der Lohn für die Kinder wird noch festgesetzt werden. Um den Kindern gerecht zu werden, soll erstmals der Narrenfunken nicht am Sonntag, sondern bereits am Samstag um 19 Uhr abgebrannt werden.

Erneuerung gab es auch bei den Neuwahlen. Nach 22 Jahren hatte Schriftführerin Alexandra Fey schon im vergangenen Jahr ihren Rücktritt angekündigt. Ihr folgt nun die 23-jährige Sarah Serbetciyan nach. Modern wird auch das Narrenblättle, dass nun online zu finden ist. Auch die Beiträge fürs kommende Jahr können unter der Internet-Adresse der Geißenzunft abgegeben werden.

Im kommenden Jahr wird die Geißenzunft Dittishausen beim Öschabend als Festwirt fungieren. Als Ansager, so verkündete der Zunftmeister, konnte das Comedy-Talent Florian Herberger gewonnen werden. Auch die Taborhexen haben ihre Teilnahme schon bestätigt. Die Taborhexen selbst, so Oberhexe Roland Scholl, waren mit dem Fastnachtsverlauf zufrieden, lediglich beim Baumstellen sollten mehr Besucher da sein.