Löffingen Weiler Kapelle ist ein Hingucker

Geschichtswanderung des Fördervereins

Sie ist einer der Schwerpunkte, wenn sich Dittishausen mit seinen kulturhistorischen Kunstschätzen am Tag des offenen Denkmals präsentiert, der in diesem Jahr auf den 11. September fällt. Die Vorsitzende des Fördervereins, Annette Hilpert, und ihr Team stellten ein attraktives Programm zusammen, das an diesem Tag den Besuchern ermöglicht, ein paar Stunden zu verweilen.

Eigens für den Denkmaltag organisiert der Förderverein eine geführte Geschichtswanderung, welche die Besucher vom Treffpunkt am Wanderparkplatz Lange Allee in Weiler über die Kapelle bis zum Pumpenhaus leitet, einem weiteren historischen Gebäude des Ortsteils.