Löffingen Weihbischof Rainer Klug spendet den Segen

Die Firmung wurde im zwölften Jahrhundert als Voll­endung der Taufe eingeführt. Die Kinder wurden im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren gefirmt. Die Firmung als Sakrament gibt es erst seit dem Konzil von Florenz (1439 bis 1445). Auch in anderen christlichen Konfessionen gibt es die Firmung. In der Ostkirche werden die kleinen Kinder sofort nach der Taufe gefirmt. In der evangelischen Kirche werden die Jugendlichen bei der Konfirmation als Erwachsene in die Kirche aufgenommen mit allen Rechten und Pflichten. Allerdings ist die Konfirmation kein Sakrament. Nur Taufe und Abendmahl sind bei den Protestanten Sakramente.