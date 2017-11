Löffingen Weihbischof kommt zur Firmung

Löffingen. 107 Jugendliche der Seelsorgeeinheit Löffingen empfangen am Wochenende durch Weihbischof Rainer Klug ihre Firmung. Der Weihbischof wird den Firmanden in den zwei Gottesdiensten am Samstag und Sonntag unter dem Motto "Gott nahe zu sein ist mein Glück", das Sakrament der Firmung spenden. Seit Anfang April haben elf Katecheten die Jugendlichen bei der Vorbereitung begleitet. Wie Patoralreferentin Veronika Kreutz informiert, stand die Vorbereitung auf mehreren Säulen, angefangen von Gottesdienstbesuchen bis hin zu Projekten. Es wurden verschiedene Klosterwochenenden angeboten, etwa beim aus Löffingen stammenden Erzabt Tutlio Burger in Beuron (nur Jungs), im Kloster Heiligenbronn mit Schule und Werkstatt für Menschen mit Handicap oder im Kloster Trudpert. Der Pilgerweg nach Hegne oder auch die Taize-Fahrt waren weitere Angebote.