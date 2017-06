Löffingen Wandern ab Samstag

Für die Tourengeher der Schluchtenstrecke, die ein Stück durch das Naturschutzgebiet führt und deshalb besonders sensibel zu behandeln ist, heißt es erst am Pfingstsonntag und Pfingstmontag die Wanderstiefel zu schnüren, doch bereits am Samstag können sie sich schon sportlich-tänzerisch auf die Wandertour vorbereiten. Die Bachheimer konnten einen echten Partyknüller verpflichten: die Partyfürsten. Sie sind regelmäßig Gast bei Großveranstaltungen wie dem Cannstatter Wasen und zum zweiten Mal in Bachheim beim "Almauftrieb".

Idee stammt aus den 1970er-Jahren

Die Organisation der Pfingstwandertage bietet im Vorverkauf Tischreservierungen mit einer Maß Bier und einem Essensbon an. Der Vorverkauf läuft unter der E-Mail­adresse pfingsten-bachheim@t-online.de. Wer anstelle von Dirndl und Lederhosen lieber im Outfit der 1970er- und 1980er- Jahre kommen möchte, für den ist die "XX Cult Rockband" am Sonntag das Richtige.