Löffingen Vorstandsposten der Gori-Zunft bleibt erstmal vakant

Glücklicherweise konnten die beiden weiteren Posten des Kämmerers und des Beisitzers wieder besetzt werden. Für die nach sechs Jahren ausscheidende Anneliese Fuß wird Gerda Fischer das Amt des Kämmerers übernehmen, neuer Beisitzer wurde Thomas Ruf.

Langjährige Mitglieder werden geehrt

Bei allem Frust gab es doch noch etwas Erfreuliches: Ehrungen für langjährige aktive Mitglieder. So wurde Friedhilde Hummel mit der silbernen Auszeichnung für 22 Jahre, in denen sie Kassiererin und musikalische Begleiterin war, bedacht. Für ihr elfjähriges Engagement, in dem sie auch das Amt der Kämmerer ausübte, ging die bronzene Auszeichnung an Anneliese Fuß.