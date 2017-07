Löffingen Viel mehr als nur ein Pfarrfest

Dieses Pfarrfest zeigte aber auch deutlich, dass der Glaube und die Verbindung zur Kirche auch heute zum Leben der Menschen gehören. In den 1920-er Jahren, so informierte Werner Waßmer in seinem Vortrag über die Wallfahrtskirche Witterschnee, kamen 20 000 Pilger im Jahr, was den wirtschaftlichen Aufschwung des Baarstädtchens förderte. Doch das Gnadenkreuz, das über dem Hochalter steht, zieht auch heute noch die Menschen an. Die Relikte, gerade in der alten Kapelle zeigen die Heilung, die es hier gab. Man dachte sogar daran, die Wallfahrtskirche mit einem Bahnanschluss zu versehen. Sowohl kirchengeschichtlich, als auch kulturgeschichtlich sind die beiden Kapellen hochinteressant und locken immer wieder Besucher an.

Gottesdienste

Eröffnet wurde die Nacht der offenen Kirchen mit dem Abendlob, das durch die katholische Frauengemeinschaft gestaltet wurde. Der Jugend-Gottesdienst war eine weitere Facette. Abgerundet wurde das kirchliche Angebot am Sonntag mit dem Festgottesdienst, der vom Kinderchor Göschweiler unter Marianne Weißer mitgestaltet wurde.

Musik

Der Musik wurde breiter Raum gegeben, unterschiedliche Kirchenmusik erklang. Der Gospelchor Popchor'n aus Hinterzarten demonstrierte diesen Lobpreis mit beeindruckender musikalischer Glanzleistung, unter anderem durch Solosänger Oliver Weigand. Premiere feierte Chorleiter Magnus Cordes-Schmidt, der Titel wie "Gabriellas Song", "Tears in Heaven" oder "Only time" ausgesucht hatte. Der Höhepunkt war "O happy day", welches von den Musikern Jürgen Gauger, Benjamin Schelb, Dietmar Peter und Andreas Rütschlin begleitet wurden. Dieses außergewöhnliche Quartett sorgte mit ihrem Konzert "Klassik bis Moderne" für wahre Begeisterung. Benjamin Schelb mit seinem Marimbaphon und Schlagzeug, Jürgen Gauger mit dem Saxophon, Dietmar Peter mit der Gitarre und Kirchenmusiker Andreas Rütschlin verzauberten mit Jazz-Variationen, Improvisation, mit irischer Straßenmusik mit Gesang, aber auch durch das Spiel an der Orgel.

Pfarrfest

Das Pfarrfest ist ein Ort der Begegnung und fand zum zehnten Mal auf dem Kirchhof statt. Angefangen vom Musikverein Bachheim und Dittishausen, sowie der Jugend des HHS, über den Auftritt der Kindertrachtengruppe, der Märchenerzählerin, dem Kinderschminken bis hin zum Basar der Frauengemeinschaft lockte das Angebot. Dazu sorgte das Festkomitee für kulinarischen Genuss.

2005 wurde die Seelsorgeeinheit Löffingen eingerichtet. Sie umfasst die Pfarrei St. Michael in Löffingen mit den Filialen St. Peter Dittishausen, St. Bartholomäus Seppenhofen, St. Peter und Paul Bacheim, Herz-Jesu Göschweiler, St. Fridolin Reiselfingen und St. Georg Unadingen. Rund 4800 Gläubige gehören zur Seelsorgeeinheit Löffingen.