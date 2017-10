Löffingen (tom). Mit der Neugestaltung der Verkehrsflächen in der Innenstadt befasst sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 12. Oktober, 19 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus. Drei Planungsbüros hatten vor vier Wochen ihre Konzepte vorgestellt. Wesentliches Entscheidungskriterium sind die Gestaltungaspekte. Über die Parkflächen werde man sich im Zuge der Folgeplanungen Gedanken machen, so Bürgermeister Tobias Link im Vorfeld der Sitzung. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen die Verabschiedung einer Nachtragssatzung für den Haushalt 2017, die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung, der Jahresabschluss 2016, der Wirtschaftsplan 2018 des Zweckverbands Hochschwarzwald und die Verpachtung der Herbstschafweide.