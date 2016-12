Löffingen Verein HSS bekämpft Fluchtursachen

Eine wichtige Einnahmequelle ist auch der Flohmarkt. "Bei Herbert und Doris Kech ist der Keller voll mit Flohmarktartikeln jeglicher Art, die dann verkauft werden", erklärte der Vorsitzende Farouq Lawan. "Glücklicherweise gibt es viele Unterstützer, die unseren Flohmarkt immer wieder bestücken und die Kasse durch deren Kauf aufbessern", fügte Doris Kech hinzu. Hervorgegangen ist der HSS-Flohmarkt durch die Hobbykegler Hermann und Doris Kech, Klaus Kietruschat und Rita Kathke, die bis heute aktiv dabei sind.

Auch der Nikolausmarkt, hier durch den Crepes-Verkauf, und der traditionelle Faire Brunch sind wichtige Einnahmequellen. Um die Schule zu finanzieren, sei man auf zahlreiche Spenden angewiesen, vor allem aber auf die derzeit 23 Patenschaften. Im Jahr werden 4200 Euro für den laufenden Betrieb der Schule und das Schulgeld benötigt.

Tropensturm wütete: Im vergangenen Jahr hatte ein Tropensturm die Schule größtenteils zerstört. Der Verein musste deshalb 12 000 Euro aufbringen, ein schwieriges Unterfangen, "doch wir haben es geschafft", freut sich Vorsitzender Farouq Lawan. Er war sechs Wochen vor Ort, um den Wiederaufbau zu überwachen. Nun läuft der Unterricht wieder voll. Mit dem Bildungsabschluss haben die Mädchen eine Zukunft und brauchen nicht nach Europa zu flüchten, bestätigt der Vorsitzende. Farouq Lawan, der König von Jasikan, kennt die Verhältnisse nur allzu genau und hatte 1997 zusammen mit Gustl Frey und Ursula Flesch-Lawan den Verein aus der Taufe gehoben.

Vorstandsteam bestätigt: Bei den Neuwahlen wurde das Vorstandsteam bestätigt mit dem Vorsitzenden Farouq Lawan, Stellvertreter Gustl Frey, Kassenwart Simon Straetker, Schriftführer Uschi Flesch-Lawan, Pressewartin Silvia Bächle, Kassenprüfer Hermann Frey und Verena Rosenfelder-Keller, sowie die neue Beisitzerin Doris Kech.

Im Jahr 2003 hat der Löffinger Verein HSS in Jasikan in Ghana die Mädchenschule "College of Profession" gegründet. In 18 unterschiedlichen Fächern werden die Mädchen in vier Klassen unterrichtet. Nach der Prüfung können sie sofort in der Verwaltung anfangen oder auch ein Studium beginnen. Auf jeden Fall können sie mit ihrem Abschluss selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen und somit finanziell auf eigenen Beinen stehen. Seit dem ersten Abschluss im Jahr 2006 haben 223 Mädchen erfolgreich die Schule beendet. Derzeit besuchen 92 Mädchen die Schule, 29 kamen 2016 dazu.