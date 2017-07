Löffingen Verdienstmedaille für Walter Feser

Die Jahresbilanz kann sich sehen lassen. Das Jahr 2016 wurde mit einem Jahresüberschuss von 137 500 Euro abgeschlossen, die Häuser fast ausschließlich an regenerative Energie angeschlossen und dazu noch die Anzahl der Anteile der nun 161 Mitglieder (minus drei) erhöht. Letztere dürfen sich über eine Ausschüttung einer Dividende von vier Prozent freuen. Gelungen ist auch das Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Zwar sei die Miete von sieben Euro pro Quadratmeter im neuen Mietshaus "an der oberen Sprosse des Löffinger Mietspiegels", so Werner Adrion, was allerdings durch die hohen Baukosten von 1,26 Millionen Euro und der Qualität der barrierefreien Wohnungen gerechtfertigt sei. Trotz des Neubaus sei der Wohnungsmarkt in Löffingen unterversorgt, so Adrion.