Löffingen Über 785 000 Euro Förderung

Das Thema schnelles Internet wird bereits in Löffingen am kommenden Donnerstag, 13. Oktober, Thema in der Gemeinderatssitzung sein. Die Verwaltung wird einen Plan erstellen lassen, wie die neuen Trassenführungen aussehen könnten. Von Löffingen Mitte aus soll das Netz Richtung Reichberg und Dittishausen führen. Auch an die Ortsteile wurde gedacht, etwa vom Bauhof über die Maienlandstaße, Schwarzwaldpark nach Dittishausen. Bereits im Vorfeld hatte die Gemeinde bei den Tiefbauarbeiten vorausschauend gewirkt, etwa bei der Nahwärme oder den Straßensanierungen Leerrohre eingezogen. "Dies war sehr gut, denn jetzt schon gibt es verschiedene Engpässe bei Lieferungen von Leerrohren", erklärte Bürgermeister Tobias Link.

Der Breitbandausbau mit Glasfaser soll bis zu den Verteilerkästen erfolgen. Um möglichst vielen Hausanschlüssen an die Gebäude entlang der Trasse anschließen zu können, wird die Verwaltung ein Pauschalangebot in Höhe von 750 Euro den Grundstückeigentümern unterbreiten – vorausgesetzt der Gemeinderat stimmt diesem Vorschlag zu. "Es ist ein sehr günstiges Angebot, damit jeder die neue Internetqualität nutzen kann", so Link. Auch wenn derzeit nicht alle Grundstückseigentümer an die Trasse angeschlossen werden können, werden alle Löffinger eine Verbesserung erfahren, da bis zu den Verteilerkästen optimale Qualität vorhanden ist. Das Fernziel ist, jedes Haus mit der neuen neuen Technik zu verbinden.

Nach der Bundesförderung in Höhe von 181 000 Euro hat Löffingen nun auch noch eine Landesförderung in Höhe von 605 705 Euro für den Breitbandausbau erhalten. Vor einem Jahre hat die Stadt den Antrag gestellt, am 6. Oktober kam der Bescheid. Sobald der Gemeinderat grünes Licht für die Ausschreibung der Bauleistungen für Tiefbauarbeiten und Kabelverlegung gibt, kann Bürgermeister Link auch mit den Betreiberfirmen Kontakt aufnehmen. Wenn alles klappt, könnte der Spatenstich im März 2017 erfolgen.