Löffingen Über 600 genießen Barock-Rocknacht

Löffingen. Das Publikum ließ sich hier nicht zwei Mal bitten und so strömten die Menschen und füllten den Platz vor dem Maienländer Tor. Noch am Nachmittag hatte es ordentlich geregnet und so hatten Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, das Bauhofteam, die Musiker und Techniker bei der verkürzten Vorbereitungszeit Stress pur.

Von all dem spürten die rund 600 Zuhörer – so die Schätzung des ehemaligen Vorsitzenden Rudolf Gwinner – nichts. Sie warteten gespannt bis die Musiker, erstmals mit dem Jugendblasorchester und dem Trio der Rockband Michael Maier, Hannes Stehle und Rolf Riedlinger, auf der großen Bühne Platz nahmen. "Mit diesem siebten Sommerkonzert vor dem Maienländer Tor bringt die Stadtmusik die Musik mitten ins Herz Löffingens und zeigt mit den Musikrichtungen aus unterschiedlichen Jahrhunderten ihre Klasse", sagte Bürgermeisterstellvertreter und Präsident des Blasmusikverbands Hochschwarzwald, Micha Bächle.

Schon der Beginn mit "Canzon septimi toni" von Giobanni Gabrieli war ein Spektakel des Blechbläserensembles. Von dieser barocken Sakralmusik ging es dann direkt zu Robbie Williams mit "Let me entertain you". Diese Unterhaltung war vom ersten bis zum letzten Ton gesichert und zeigte, wie faszinierend sich eine Rockband in ein symphonisches Blasorchester einbringen kann. Der stetige Wechsel zwischen Rock- und Barockmusik hatte seinen ganz besonderen Reiz und zeigte, dass die Zeit von damals keineswegs langweilig war. Ob der Kanon in D-Dur von Johann Pachelbe, oder Bach's Choral "Jesu bleibt meine Freude". Bei diesem bekannten Werk mit barocken Popelementen übernahm Anna-Lena Groß den Taktstock. Mit "Africa" von Toto und "Trumpet tune and air" zeigte die Stadtmusik ihre umfangreichen Möglichkeiten. Gut gelungen war auch "Saxes will Rock", hier konnte sich das Saxophonregister des Jugendblasorchester zeigen.