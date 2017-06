Löffingen (h). Mit einer Reihe von hervorragenden Platzierungen und mit vielen positiven Erlebnissen kehrten die 52 Löffinger Turner aus Berlin vom deutschen Turnfest zurück. Nach der stimmungsvollen Anreise stand gleich der Festumzug durch die Berliner Innenstadt auf dem Programm. Die gebuchte Stadiongala, an der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnahm, diente auch der Verabschiedung von Olympiasieger Fabian Hambüchen vor großem Publikum. Nicht wenige aus der Löffinger Delegation wurden bei Wettkämpfen als Kampfrichter eingesetzt. Jeder Verein musste nämlich anteilig zur Meldezahl geprüfte Personen einplanen, um die Durchführung der sportlichen Auseinandersetzungen zu ermöglichen. Das platzmäßig beste Resultat lieferte Markus Zepf. In der Klasse M 45 konnte er im Pokalwettkampf, bei dem vier Geräte in die Wertung kamen, den zweiten Platz belegen. Seine beiden Töchter Carmen und Ellen konnten sich über mangelnde Konkurrenz wahrlich nicht beklagen. Über 1300 Turnerinnen nahmen jeweils in ihren Altersklassen an den Wahlvierkämpfen teil. Carmen errang den 217. Platz, Ellen Rang 47. Bei der deutschen Meisterschaft im leichtathletischen Fünfkampf konnte sich der 14-jährige Niklas Leber gut in Szene setzen. Nach Erreichen der Qualifikation im letzten Jahr konnte er seine augenblickliche gute Form ausnutzen und im Mehrkampf der U 16 den fünften Platz belegen. Gehandicapt durch eine langwierige Muskelverletzung am Bein konnte Claudia Czaja im Achtkampf der Frauen nicht ihr Potenzial abrufen und kam auf den 34. Rang.