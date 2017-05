Löffingen Treffen soll Kulturaustausch fördern

Auf der anderen Seite der Brücke standen Wolfsforscher und Wildbiologe Peter Sürth, der Völkerkundler Holger Kalweit, der Stimmforscher Wolfgang Saus, die Sängerin Sylvia Kirchherr, von der Wildnisschule Olvier Heine und Stefanie Blankenburg, die Spinnerin Anja Pforte und die Filzkünstlerin Agathe Meier, die mit den Nomaden in der Mongolei schon gefilzt hat.

Auf dieser Brücke der Völkerverständigung gab es Musik aus dem Schwarzwald und Klänge der Mongolei, da vermischten sich Jodeln und Kehlkopfgesang, das Pferdkopfspielen und die Wutachtäler Alphornbläser. "Musik ist Leben und Leben ist Musik", erklärte der offizielle Kulturbotschafter der Mongolei, Bernhard Wulff aus Freiburg. Mitten auf der Brücke steht Amélie Schenk, die "Mongolen-Deutsche", welche für beide Seiten das Leben im Einklang mit der Natur zeigt. Mit Filmen, Vorträgen und auch Exkursionen mitten in der Natur konnten die Besucher diesen Einklang selbst erleben, sei es beim Sonnenaufgang am Wasserfall oder bei der Himmelbeobachtung in der Nacht. Zur Natur gehört auch die Flora und Fauna und auch diese bekamen neue intensivere Bedeutungen. Der Vortrag zum Weg der Wölfe, aber auch die fliegenden Adler und Falken des Löffinger Falkners Franz Ruchlak, vermittelten hier die entsprechenden Eindrücke.

Der Verein "Freunde des Altai" lud zur Völkerverständigung nach Lenzkrich-Kappel ein, um eine Brücke zwischen den Europäern und den Bergnomaden im Altaigebirge der Westmongolei zu schlagen. Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensweisen und die traditionelle Struktur der Nomaden zu schützen. So hilft der Verein den Nomadenfamilien in Not, unterstützt die mongolische Medizin, fördert das Singen und die Musik, aber auch das Nomadenhandwerk und Frauengruppen.