Löffingen-Unadingen (os). Agatha Wenzinger, geborene Benz, die älteste Bürgerin von Unadingen, ist im betagten Alter von 92 Jahren verstorben. Aufgewachsen ist Agatha Wenzinger zusammen mit sechs Geschwistern in der elterlichen Landwirtschaft in Dittishausen. Nach der Volksschule war ihre Hilfe zunächst zu Hause und bei Verwandten in Seppenhofen gefragt, danach folgten etliche Jahre in Stellung bei einer Metzgerei in Neustadt. 1959 heiratete sie Anton Wenzinger in der oft von Historikern beschriebenen Grünburg, drei Kinder gingen aus der Ehe hervor. Bereits vor acht Jahren ist ihr Ehemann verstorben. 1991 fiel die am Rand der Gauchachschlucht liegende Grünburg einem Brand zum Opfer, ein neues Haus wurde gebaut und die Landwirtschaft aufgegeben. Das Seelenamt ist am Donnerstag, 3. November, 14 Uhr, in der Unadinger Pfarrkirche, anschließend Beerdigung auf dem Friedhof.