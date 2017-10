Löffingen Trauer um engagierten Bürger

Fürderer war ein Mann des Ehrenamts und hat nicht weniger als zehn Vereine aktiv unterstützt und war in der Vereinsgesellschaft fest verankert. Die Vereine waren seine Familie, sein Engagement im Vereins- und Dorfleben sein Lebenselixier. Auf den Bühnen, so auch am bunten Abend, war Willi Fürderer ein Garant, denkt man nur an die "Original Hagenbutzenberger Gaudibuebe". Seit der ersten Probe, damals in der Küche von Franz Fesenmeier, war der Verstorbene Mitglied der Guggenmusik.

Große Verdienste erwarb er beim Sportkegeln, sowohl beim KSC Dittishausen, als auch beim SKV Hochschwarzwald. Vom Deutschen Kegelbund (DKBC), vom Südbadischen Sportkegler- und Bowlingverband (SKVS) sowie vom Keglerbezirk wurde er mit der goldenen Verdienstnadel ausgezeichnet. In seinem Heimatort gründete er den KSC, war von 1974 bis 2013 im Vorstand, davon 22 Jahre als Vorsitzender, aktiv. Für dieses Engagement sowie seine aktive Wettkampftätigkeit wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Die Ehrenmitgliedschaft erhielt er auch beim Sportverein (aktiv im Vorstandsteam und Spielführer) und bei den Sportschützen. Bei den Schützen, bei denen er Jugendtrainer war, bekam er die seltene Auszeichnung der Ehrennadel in Gold vom Schützenverband. Sein handwerkliches Geschick und Arbeitskraft ist in beiden Clubhäusern zu sehen.

Die Auszeichnung als Eh rennarr erhielt der Verstorbene bei der Geißenzunft als Gründungsmitglied, als Obergeiß und bis zuletzt als Beisitzer. Beim Musikverein war er früher als Hornspieler aktiv, später wurde er für seine 40-jährige Mitgliedschaft gewürdigt. Auch beim Förderverein Freibad ist sein Name zu finden.