Löffingen Tod und Flügelwesen als Thema

Den Aspekt der Baukunst dieses historischen Gebäudes beleuchtete Dieter Mellert bei der Vernissage. Ortsvorsteher Manfred Furtwängler unterstrich die Bedeutung dieses Kleinods, welches durch Johannes Dörflinger eine neue Perspektive als Kunstort erhalten habe, ohne den sakralen Hintergrund zu verlassen. Der Dialog zwischen Kunst und Glaube setzt sich im Werk der vier Künstler fort. Werner Schlotters Holzskulptur "Flügelwesen II" steigt in der Rochuskirche empor, da schmiegen sich großformatige Zeichnungen mit einer Leichtigkeit ins Gefüge ein. Davor das hoffnungsvolle goldene "Sonnenboot" von Johannes Dörflinger. der einsame Weg durch den Wald – von Peter Riedlinger mit der Kamera festgehalten – führt in eine hoffnungsvolle Zukunft über der Grenze – oder zurück in die Hoffnungslosigkeit

Noel Jabbour zeigt "Clouds" aus der Serie Heaven. Die Künstlerin kennt und verarbeitet beide Seiten. Einen neuen Blickwinkel auf den Tod zeigt der Wandbehang von Ulrike Ottinger im Altarraum aus Dörflinger Tarot. Die Ausstellung ist am 18. und 25. September von 12 bis 18 Uhr geöffnet.