Löffingen Tod aus einem anderem Blickwinkel sehen

Löffingen. "Ich sterbe nicht, ich trete ein in das Leben" – diese Philosophie hat der Bestatter und Notfallseelsorgers Michael Vollmer in seinem Buch "Ein Haus im Himmel" festgehalten. Vor 40 interessierten Besuchern stellte er jüngst die Neuauflage seines Buchs in der Löffinger Stadtbücherei vor. "Es gibt kein Leben ohne Geburt und Tod – unser Dasein ist ein Wechselspiel zwischen Licht und Schatten", dies zeigt er in seinen Erfahrungen und Erlebnissen mit dem Tod auf. Obwohl Michael Vollmer schwere Einsätze hatte, möchte er seinen Mitmenschen die Angst vor dem Tod nehmen. Er habe Visionen und Träumen, die ihm die Kraft gegeben hätten, über seinen Beruf und seine Berufung nachzudenken und das Tabuthema publik zu machen. Der Bestatter hat – nicht nur für Kinder – eine Möglichkeit gefunden, den Tod aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, damit besser umzugehen, ja, damit die Angst zu verlieren. Es ist ein kleines Häuschen aus Holz, das sinnbildlich für die Wohnung im Himmel steht. "Es soll die Furcht vor dem Tod nehmen und zeigen, dass im Himmel der Ort ist, in dem man nach dem Tod wohnt", erklärte der Autor. Die rege Gesprächsbeteiligung und die vielen Fragen hätten gezeigt wie wichtig die Thematik ist, resümiert die Leiterin der Stadtbücherei Birgit Kuttruff. Dies galt auch für die verschiedenen Bestattungsformen, die im Wandel sind. Michael Vollmer geht respektvoll mit dem Thema um. Dies gilt auch für die Trauerbewältigung und Trauerarbeit, gerade nach einem schrecklichen Unfall. "Die Zurückgebliebenen sind dann oft hilflos und in ihrer Trauer gefangen", berichtet er. Da kann das "Haus im Himmel" helfen.