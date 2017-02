Löffingen Temporeiche Schnecken-Gaudi

Löffingen-Seppenhofen. Das allgemeine Bild einer lahmenden, nicht gerade kreativen Kreatur stellten die Seppenhofer Schnecken auf den Kopf: fantasievoll, fetzig, frisch und mit hohem Gaudicharakter – so könnte man das knapp dreistündige Programm ihrer Saalfasnet bezeichnen.

Seit 40 Jahren ist die Schneckenfasnet der närrische Höhepunkt mit dem langjährigen Technikmann Hansi Brunner, aber mit dem neuen Fasnet-Guru Fred, der nun in die Fußstapfen von Rudolf Gwinner als Brauchtumspfleger der Löffinger Fasnet treten will, erfährt sie eine weitere Aufwertung. Seine erste Aufgabe, zweideutige Werbungen zu filtern, war eine gelungene Premiere.

"Warum hat ein Ehepaar sechs Füße – da muss doch ein Liebhaber im Bett stecken? Nicht bei einer gewieften Landfrauen-Ehefrau, die mit ihrer coolen Erklärung den Ehemann von ihrer Unschuld überzeugt. Nicht so einfach war die Frage zu klären, wer in welchem Ganzkörperanzug steckt. Auf jeden Fall kreative Landfrauen, die – den Sound im Blut – sich zu bewegen wissen. Mitraten war bei der wunderbaren Idee der Schneckenwand angesagt. Wupp ging ein Schneckenloch auf, um die wichtigen humorvollen Lebensfragen wie, was ist ein fetter Vegetarier, zu stellen. Die Antwort kennen nur die blitzgescheiten Feuerwehr-Schnecken – nämlich eine Biotonne.