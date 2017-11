Löffingen Talente geben grandioses Gastspiel

Löffingen. Das Orchester setzte im Jubiläumsjahr der Jugend-Musikschule Hochschwarzwald einen imposanten Schlusspunkt.

Voll besetzt war die Löffinger Festhalle, so ein hochkarätiges Konzert wollte kein Kulturfreund verpassen. Kaum zu glauben, wie viele junge Menschen diese besondere Musik-begabung haben, denn an die Löffinger Bühne musste angebaut werden. Über 80 Ausnahmemusiker, darunter die Neustädterin Xenia Stumpf, boten eine vielfältige Bandbreite von Meisterwerken von Robert Schumann, Bernd Alois Zimmermann und Charles Ives. Was das Landesjugendorchester hier bot, war Spitzenklasse und wurde vom Publikum mit stehenden Ovationen und frenetischem Applaus quittiert.

Eröffnet wurde das Konzert mit Robert Schumanns Ouvertüre, Scherzo und Finale op. 52 aus dem Jahr 1841. Spannend ist diese doppeldeutige Stellung zwischen Ouvertüre und Sinfonie. Ein Schlüsselwerk der Musik des 20. Jahrhunderts, aber auch einer der originellsten amerikanischen Beiträge der Musikgeschichte ist "The Unanswered Question" von Charles Ives. Diese Eigenart und der Reiz des Komponisten wurden hier wunderbar herausgespielt. Den Schlusspunkt setzte das Orchester mit Robert Schumanns Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 "Rheinische", ein von der rheinischen Frohnatur geprägtes Werk, dessen volkstümlicher Charakter die Zuhörer begeisterte.