Löffingen Tätigkeiten auf mehrere Schultern verteilt

Erstmals in der Geschichte hatte man vor drei Jahren beschlossen, die umfangreichen Tätigkeiten auf mehrere Schultern zu verteilen, auch um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Die Umstrukturierung der EDV ist gelungen, eine Kleiderkammer wurde eingeführt, ein Schlauchpool errichtet, die Alarm- und Ausrückordnung wurden umstrukturiert, die Atemschutzwerkstatt wurde modernisiert, bei der Leistungsschau stellte man sich erstmals der Öffentlichkeit vor, und auch das Konzept der nächsten Fahrzeug-Generatio nen aller Abteilungen läuft gut.

Weniger optimistisch schaut Kommandant Bernd Schwörer auf die Personalentwicklung. Zwar hat sich die Zahl der Aktiven von 231 im Jahre 2014 auf 215 Kräfte und bei der Jugendfeuerwehr von 35 auf 28 reduziert (die Altersmannschaft ist mit 112 gleich geblieben) und jede Abteilung zählt mindestens 20 Aktive, doch die Zukunft wird wohl nicht mehr nur mit ehrenamtlichen Mitgliedern bewältigt werden können, befürchtete Bernd Schwörer.

Dank der Arbeitgeber – wie das Zimmereigeschäft Axel Fehrenbach – ist Löffingen bei den Tageseinsätzen noch nicht gefährdet. Doch es gelte in die Zukunft zu blicken, und da sei Werbung das eine, ein gutes Equipment das andere und vor allem eine gute Kameradschaft wesentlich, um neue Mitglieder oder Wiedereinsteiger zu gewinnen. Die Struktur hat in Löffingen ihre Basis, hier sind neben den Einsatzmitteln auch die Einsatzzentrale, Werkstätten, Kommando sowie die Ausbildung und die Jugendfeuerwehr beheimatet. Die Abteilungen in den Ortsteilen stellen den Grundschutz für den Ortsteil sicher und werden durch die Stützpunktwehr unterstützt. Mittlerweile gebe es 20 Kameraden, die sowohl Dienst in den Ortsteilen als auch in Löffingen leisteten.