Löffingen Stets mit Bleistift und Notenblatt unterwegs

Göschweiler. Langeweile kennt das Göschweiler Musik-Allroundtalent Gottfried Hummel nicht. Während andere im Urlaub Ruhe und Erholung genießen, ist Gottfried Hummel stets mit Bleistift und Notenblatt unterwegs. So brachte er aus Venetien viele neue Titel mit. "Der Urlaub ist die schönste Zeit zum Nachdenken. Egal ob am Pool oder am Strand, man kann voll seinen Gedanken nachhängen", erklärt der Komponist. Ein Stück für Gitarre, Akordeon und Klavier ist "Mare et luna", wunderbar leicht. So kann der Zuhörer in Gedanken das Sonnenland Italien genießen. Dazu zählt auch die feurige Komposition "Tarantella", die ebenfalls wie diverse Titel für Blasorchester im Urlaub entstanden sind.