Löffingen Stadt verpachtet neues Glasfasernetz

Löffingen. Voraussichtlich im Februar nächsten Jahres werden die Löffinger Kunden Zugang zum schnellen Internet haben.

Endkundenpreise: Laut Rechtsanwalt Bauer von der Kanzlei W2K, die das Ausschreibungsverfahren im Auftrag der Stadt abwickelt, wird Stiegeler Internet Service seinen Kunden in Löffingen und Ortsteilen ein Leistungspaket mit einer Datenübertragungsrate von 50 MBit/s (Megabit pro Sekunde) zu einem Preis von 39,95 Euro monatlich anbieten, der sich in einer zwölfmonatigen Einführungsphase auf 19,95 Euro reduziert. Möglich seien auch noch leistungsstärkere Pakete, wie etwa 200 MBit/s zum Preis von 54,95 Euro monatlich.

Pachtzahlung: Die Firma Stiegeler entrichtet pro Kunde mit einem FTTC-Internetanschluss (FTTC: Fibre to the Curb/Glasfaser bis zum Kabelverzweiger) 10,80 Euro monatlich an die Stadt Löffingen. Im Falle von Kunden, die über einen FTTB-Anschluss (FTTB: Fibre to the Building/Glasfaser bis ins Gebäude) verfügen, sind es 17 Euro pro Monat. Wie hoch die Pacht ausfällt, hängt also davon ab, wie viele Kunden sich für ein Stiegeler-Angebot entscheiden. Das setzt letztlich auch Anreize für die Stadt, ihr Glasfasernetz möglichst engmaschig auszubauen.