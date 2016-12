Löffingen Sportverein sucht Nachfolger im Vorstand

Löffingen-Dittishausen (pb). Der Vorsitzende Ludwig Olveira wird nach 20-jähriger Vorstandstätigkeit nicht mehr zur Verfügung stehen, und auch so manch anderer Funktionär möchte nicht mehr weiter machen. Nun hofft man, bis zur außerordentlichen Versammlung im Frühjahr Personen zu finden, die dem Verein aus der Krise helfen. Ortsvorsteher Helmut Wölfe hob die wichtige Jugendarbeit des SV Dittishausen hervor. Jugendleiter Claus Hilpert konnte hier Hoffnung verbreiten: "Mit der Jugendarbeit läuft es gut. Die Jugendlichen spielen in der SG Ösch". Schwieriger sieht es bei den aktiven Herren aus, so konnte Josef Müller gerade noch von zehn Aktiven berichten. Die beiden Damenvertreterinnen Lisa Merz und Petra Vetter sprachen von einem Aufwärtstrend. Anfangs sei man sportlich nicht gerade erfolgreich gewesen, doch nun habe man sich gefangen. Ein Problem sieht der Vorsitzende Ludwig Olveira im eingeschränkten Spielbetrieb. Aufgrund des fehlenden Flutlichts am Rasenplatz würden lediglich die Vorbereitungs- und Pokalspiele der Herren und die Vorrunde der Damen in Dittishausen ausgetragen.