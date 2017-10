Löffingen Sportler kommen gern nach Löffingen

Löffingen. So punktet Löffingen mit der Dreifeldsporthalle mit Turn- und Leichtathletikzentrum und der angeschlossenen Mensa für die Indoorsportarten. Fußballfans kommen im Sportpark Haslach mit den verschiedenen Plätzen und dem Clubhaus auf ihre Kosten, ebenso die Leichtathleten mit dem Outdoor-Leichtathletikpark.

"Anfragen kommen von vielen Sportarten", sagt Rontke. So schlug in den Sommerferien die ehemalige Olympiasiegerin und dreifache Weltmeister- und fünffache Europameisterin Maxi Gnauck ihr Tainingslager mit ihrer 16-köpfigen Gruppe aus der Schweiz in Löffingen auf. "Aus der Schweiz kommen zahlreiche Vereine", informiert Karlheinz Rontke. Vor allem, seit Löffingen auch in der Schweiz in einem Sportreisekatalog Werbung geschaltet hat. Beim Spezialist für Sportreisen steht Löffingen in einer Reihe mit Marbella, Malaga, Mallorca, Malta oder dem Gardasee. Im Sportpark Haslach hat schon der spätere Bundestrainer Jogi Löw mit dem SC Freiburg oder auch der VfB Stuttgart gespielt. In das Leichtathletikzentrum auf dem Sportpark und in der Dreifeldsporthalle hat Ottmar Heiler einst die Weltmeisterin im Hammerwurf, Betty Heidler, gewinnen können. Doch auch andere Spitzensportler sind in Löffingen immer wieder anzutreffen. Vor allem die Dreifeldsporthalle bietet Raum für zahlreiche Sportmöglichkeiten wie Handball, Volleyball oder Basketball. So stehen und standen die Handballer aus Kloten, Winterthur oder Freiburg auf der Liste, ebenso die Volleyballer "Sm’Aesch Pfeffingen" aus der Schweiz, die schon mehrfach hier waren. Der TSV Überlingen hat in der Kunstturnhalle sein Trainingslager aufgeschlagen, und auch der "Antigravitationssport" aus Freiburg (Akrobatik, Jongleure und Kleinkünstler) hat sich angekündigt. Veranstaltungen und Fachtagungen vom Badischen Sport- und Badischen Turnerbund sowie Seminare von den Schulämtern Freiburg und Konstanz sind in Löffingen keine Seltenheit.

"Löffingen mit der Dreifeldsporthalle ist ideal für Großveranstaltungen, aber auch für kleinere Sportfortbildungen", erklärt Barbara Shaghaghi, die hauptamtliche Bildungsreferentin des Badischen Turnerbundes. Dieser hatte alle Übungsleiter aus Baden kürzlich zur Gymwelt-Fachtagung nach Löffingen eingeladen. Unter dem Motto "Faszien-Pilates-Yoga" wurden 106 Übungsleiter, darunter auch zehn aus Löffingen, in diese neue Sportart eingeführt. Im zweitägigen Seminar mit 24 Workshops durch fünf Referenten konnten die Übungsleiter zahlreiche Ideen und neue Übungen mit in ihre Vereine nehmen. "Faszienübungen sind derzeit die Highlights im Sport und stellen in Kombination mit Pilates eine effektive Sportart dar", erläutert Barbara Shaghaghi. Vor allem sei diese Sportart in jedem Alter möglich und sei auch bei Fehlhaltungen ideal.