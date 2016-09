Löffingen Spektakuläres Rennerlebnis

Auf einem abgeernteten Acker von Rainer Zepf im Stettholz hatten die Mitglieder des Automobilclubs um den Vorsitzenden Randy Isele eine anspruchsvolle Strecke präpariert. Auf dem 700 Meter langen Parcours hieß es für die Fahrer über Waschbretthügel, Holzbalken, Reifen und weitere Hindernisse zu fahren, moderiert von Ansager Andre Werner. Die Rennleitung Martin Engesser und Birthe Laufer hatten alle Hände voll zu tun. Auf der Rennbrücke – wie bei einem Formel-1-Rennen – stand Martin Laufer mit seiner Start- und Zielfahne. Die Zuschauer fieberten lautstark mit, das richtige Rennwetter war vorhanden, das Fahrerlager war stets umringt und für die richtige Stimmung sorgte DJ Big Nelli. Bei der hart umkämpften Challenge, es wurde in Vierergruppen gestartet, behaupteten sich auch zwei Motocross-Fahrerinnen. Aus Löffingen sorgte Jenny Isele für Furore. Sie konnte sich am Ende auf Rang 23 in der Männerriege behaupten. Annette Widmann vom MSC Bräunlingen hatte Pech, nach einem Sturz konnte sie wegen einer Knieverletzung nicht mehr weiterfahren. Ohne Wertung ging der Nachwuchs über den Parcours. Die Fahrer kamen aus Löffingen, Bräunlingen, Eigeltingen, Rötenbach, Eisenbach, Hammereisenbach, Riedböhringen, Titisee-Neustadt, Erzingen, Bonndorf, Schönwald, Engen und aus der Schweiz.

Auch Platz zwei ging nach Bräunlingen zu Markus Schmid. Rang drei sicherte sich Wanja Morlinghausen aus Eigeltingen. Pirmin Hofmeier aus Rötenbach kam auf den vierten Rang.