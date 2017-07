Löffingen Solarforum hat viel vor

Einstimmig wurde die Vorstandschaft mit Vorsitzendem Klaus Kreß, Stellvertreter Willy Kleiser, Kassierer Adelbert Kaiser und Schriftführerin Christa Maier in ihren Ämtern bestätigt. Das Resümee über die beiden abgelaufenen Vereinsjahre zeigten das Engagement des Vereins, welches vor allem durch die Solarfahrten mit Besichtigungen von Energie-Vorzeigegemeinden und Projekten informativ und interessant ist. Auch für dieses Jahr hat Vorsitzender Kreß schon einiges vorbereitet, so die Solarfahrt am 8. Oktober, die zur Bürger-Energie-Genossenschaft nach Ettlingen und zur Nahwärmebesichtigung Teningen führen soll. Wie schon vor den letzten Bundestagswahlen hat das Solorforum Hochschwarzwald eine Podiumsdiskussion zum Thema "Klimawandel und Energiewende" für den 21. Juli um 20 Uhr im Kurhaus Titisee festgesetzt. Als Moderator konnte Roland Weis gewonnen werden, zur Diskussion stellen sich die Bundestagskandidaten Felix Schreiner (CDU), Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Ulrich Martin Drescher (Grüne), Daniel Poznanski (FDP), Lothar Schuchmann (Die Linke) und Kilian Kronimus (ÖDP). Von der AFD hätte Kreß keine Rückantwort bekommen, ließ er wissen.

Bereits am 16. Juli steht das Solar-Gartenfest mit einem informativen Rundgang in Seppenhofen an. Start ist um 9.30 Uhr am Friedhof in Löffingen mit dem Besuch der Biogasanlage Haslachhof, Erläuterung des Löffinger Nahwärmenetzes, Mittagessen auf dem Dreschschupppenfest und ab 14 Uhr steigt das Solar-Gartenfest bei der Familie Kreß.