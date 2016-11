Löffingen Silke Keller zieht die Fäden

Löffingen. "Wenn viele Menschen gemeinsam in eine Richtung gehen, entsteht ein Weg" _dieses afrikanische Sprichwort, zitiert vom stellvertretenden Schulamtsleiter Thomas Kanstinger, wird in Löffingen schon viele Jahre beherzigt; zuletzt war es der Weg der Verbundschule. "Sie werden weiter gemeinsam Wege gehen, finden und bauen, Wege zur Wertschätzung und Akzeptanz, Wege zu glücklichen und in ihrer Einzigartigkeit gut geförderten Kindern und Jugendlichen hier in Löffingen", unterstrich der Schulrat. Mit der Einführung der Verbundschule habe die Stadt allen Viertklässlern eine Schule anbieten können, die ihren individuellen Anforderungen gerecht werden, die ihnen die Kompetenzen vermittle und die Abschlüsse anbiete, die sie für ihren weiteren individuellen Berufsweg brauchen und dies ortsnah, so Thomas Kantiger in seiner Laudatio.

Vor geladenen Gästen, zu denen auch die zuständige Sprengelschulrätin Monika Blum-Thon, die ehemaligen Rektoren Javers und Kunz, die politischen Vertreter und auch das Lehrerkollegium gehörten, durchstreifte Kantiger das interessante Leben der neuen Rektorin , die an der Uni und an der Pädagogischen Hochschule Freiburg Mathematik, Chemie und Biologie studierte. Beachtlich seien auch die zahlreichen außerunterrichtlichen Aktivitäten.

Bürgermeister Tobias Link unterstrich die Bedeutung der heimischen Schulen. Die Stadt stehe hinter den Einrichtungen und habe den Standort auch durch die Sanierung des gebäudes gestärkt. Weitere bauliche Verbesserungen seien geplant. Allerdings bemängelte Link auch, dass Baden-Württemberg laut Pisa-Studie ins Mittelfeld abgerutscht sei. Er dankte dem Schulamt für den reibungslosen Übergang der Schulleiter beim Löffinger Schulverbund, der als zweitgrößter im Hochschwarzwald gilt.