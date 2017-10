Löffingen Sie halten Kirche gemeinsam lebendig

Zur Vorbereitung trafen sich die Frauen einst im Gasthaus Kranz, hier wurden sie von Kranzwirtin Frey herzlich aufgenommen. Als der "Kranz" seine Pforten schloss, wechselte man in die Schule und dann ins renovierte Pfarrhaus. Mit viel Zeit, Energie und Kreativität haben die Verantwortlichen Ideen umgesetzt, um den Gottesdienst als würdige Feier zu gestalten. Eine Aufgabe, welche Priester, Vikare oder Diakonie nie alleine schaffen könnten.

"In all den Jahren haben wir von unseren Vikaren und Pfarrer Dannenberger viel Wertschätzung für unsere Arbeit erfahren", freut sich der Liturgiekreis. Es sei eine Arbeit, die auch in Zukunft große Bedeutung habe, und nur durch das Miteinander und das gemeinsame Gebet bleibe die Gemeinde so lebendig, davon ist auch Pfarrer Eugen Dannenberger fest überzeugt.

Eine Gruppe engagierter Frauen, die sich stark in der Kirchengemeinde einbringen, sei es als Messnerin, in Pfarrgemeinde- oder Stiftungsrat, im Gemeindeteam, als Lektorin oder Kommunionshelferin, bildet den Liturgiekreis Löffingen. Sie kümmern sich auch um Blumenschmuck und betreuen bis heute die Ministranten und Sternsinger. Als Dank und zur Erinnerung an die 25 Jahre Liturgiekreis möchten die Frauen Ende des Monats ein Wegkreuz hinten an der Göschweiler Kirche aufstellen lassen. Dies könnte als Stationskreuz bei der Flurporzession an Christi Himmelfahrt dienen.