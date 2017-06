Löffingen Sicherheit für Senioren

Löffingen. Eine Videoüberwachung bringt mehr Sicherheit für die Löffinger Seniorenwohnanlage: Im April ergaunerten Diebinnen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro bei einer Bewohnerin der Seniorenwohnanlage. Ein solcher Zwischenfall soll sich nicht wiederholen. Deshalb wird die Seniorenwohnanlage mit einer Videokamera, einer erweiterten Beleuchtung und größeren Türspionen zusätzlich gesichert werden. "Aufsichtsrat und Vorstand hatten bereits die Bewohner zu einem Informationsgespräch mit Kriminalhauptkommissar Karl-Heinz Schmid eingeladen", informierte Vorstand Norbert Brugger. Schmid von der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Freiburg berichtete über die Tricks, mit denen sich Diebe den Einlass in die Wohnung erschleichen. Dabei setzen diese auf die Gutgläubigkeit, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen. So ging es auch der bestohlenen Bewohnerin. Der Experte der Polizei informierte die Bewohner ausgiebig zum Thema Sicherheit und Gefahren an der Haustüre. "Sicherheit ist Lebensqualität", so Schmid.