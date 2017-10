Löffingen Sein Herz schlägt seit Jahren für Schule und Ehrenamt

Mit der damaligen Leiterin des Kindergartens Schluchsee fand der Pädagoge sein privates Glück, 1983 fand die Hochzeit mit seiner Gaby statt. Die Liebe zu Kindern führte dazu, dass sie 30 Pflegekindern ein neues Zuhause boten. Der weltoffene Jubilar, der von seinen zahlreichen Reisen nach Indien, Indonesien, in die USA oder nach Ladakh viele Erfahrungen mitbrachte, setzt sich seit jeher für das Ehrenamt ein. Dies zeigt sich bis heute in seinem Engagement in der Rentnergruppe um Egon Albert.

Seine zweite Leidenschaft gilt der Musik und dem Gesang. So war Bertold Müller in der früheren Reiselfinger Zeit einige Jahre Chorleiter im Männergesangverein Hohfahne und im katholischen Kirchenchor. 1971 wechselte er zum Musikverein Reiselfingen. 26 Jahre prägte er als Vorsitzender den Verein und führte ihn in der Blasmusikwelt nach vorn.

Zum Dank wurde er von seinen Musikern zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Noch heute spielt er beim Musikverein mit, ebenso bei der Senioren-Blaskapelle Hochschwarzwald.