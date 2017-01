Löffingen Segelflieger auf Nachwuchssuche

Eine große Herausforderung bleibt und ist die Mitgliederwerbung, erklärt der Vorsitzende Markus Halbig. In den letzten zehn Jahren hätte man zahlreiche Mitglieder in der Altersklasse unter 30 Jahre verloren, die sich beruflich in anderen Regionen niedergelassen hätten. Viele dieser Flieger seien heute in anderen Vereinen Fluglehrer oder Piloten. Man sei glücklich, dass die ehemaligen Mitglieder der Fliegerei erhalten geblieben seien, doch dieser Nachwuchs fehle der Reiselfinger Gruppe.

Fliegerisch waren die Reiselfinger erfolgreich. Im Streckenflug konnten die Reiselfinger wieder vordere Plätze bei der Landeswertung bei der Deutschen Meisterschaft im Strecken-Segelflug (DMSt) bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften belegen. Mit dem Duo Discus "Löffingen" erflog Helge Loschan mit den Copiloten Albert Stumpf, Artur Schuler und Lorenz Schmider die Bronzemedaille in der Doppelsitzerklasse. Platz vier belegten Pilot Markus Halbig und Karl Wittig. Dies entspricht Platz 17 und 19 in der Deutschlandwertung. Auch bei den Einsitzern waren die Reiselfinger vorn mit dabei. In der 15-Meter-Klasse erreichte Stefan Karch Rang vier in der Landeswertung, was einem achten Platz bundesweit entspricht. Die Ehrungen folgen bei der Hauptversammlung am 28. Januar.

Anfang des vergangenen Jahres zogen die Reiselfinger Segelflieger mit drei Flugzeugen nach Puimoisson in Südfrankreich. Bereits hier konnten deutlich über 100 Stunden Flugzeit gesammelt werden. Er wurden Flüge bis auf 6000 Meter Höhe durchgeführt und Strecken von knapp 500 Kilometer geflogen. Doch nicht nur gern gesehene Gäste sind die Reiselfinger Segelflieger, sondern auch geschätzte Gastgeber. So besuchte eine Gruppe Segelflieger aus der Schweiz den Reiselfinger Flugplatz und auch die Freunde aus Aichach die sich bereits für dieses angemeldet haben und dann ihr zehnjähriges Kommen feiern können.